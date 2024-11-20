سر المكالمة الأخيرة.. أسرة طالبة المنوفية تكشف تفاصيل جديدة عن وفاتها

المنوفية- أحمد الباهي:

في تطورات جديدة لقضية وفاة الطالبة الجامعية بمحافظة المنوفية، كشفت أسرتها عن تفاصيل مثيرة حول المكالمة الهاتفية الأخيرة التي أجرتها ابنتهم قبل ساعات من سقوطها المأساوي من الطابق الرابع في المدينة الجامعية.

وأكدت الأسرة في تصريحات لمصراوي، أنهم يشعرون بالغموض حيال هذه المكالمة، وطالبوا بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث.

وكانت الطالبة آية أيمن فوزي سعادة المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد المنزلي قسم التربوي، لقيت مصرعها داخل المدينة الجامعية بعد سقوطها من الطابق الرابع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الأسرة، أنهم لم يشاهدوا ابنتهم منذ يوم الأحد الماضي، بعد سفرها من مسقط رأسها بقرية ميت يزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية إلى شبين الكوم بالمنوفية.

وتابعت الأسرة أنهم علموا من زميلات "آية" أنها جاءتها مكالمة هاتفية بين الساعة الثانية والثانية والنصف فجرًا، ثم أخبرتهم بعزمها الدخول للاستحمام، إلا أنهم لاحقًا فوجئوا بسقوطها من غرفتها بالطابق الرابع.

وكشفت الأسرة أن الأهالي سمعوا صراخ زميلاتها قبل الفجر، ثم وصلت سيارة إسعاف إلى المدينة الجامعية بشبين الكوم ونقلت الفتاة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وأعلن الأطباء وفاتها لاحقًا.

وتجري النيابة العامة تحقيقات مع زملاء الطالبة وأفراد من أسرتها وكذلك مسؤولي إدارة المدينة الجامعية للوقوف على أسباب وتفاصيل الواقعة.

وتجمع أهل المتوفاة أمام مستشفى شبين الكوم التعليمي، انتظارًا لانتهاء تصاريح الدفن استعدادًا لتشييع جثمان ابنتهم من مسجد سيدي سالم في قرية ميت يزيد بمركز السنطة.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة المنوفية أعلن تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة الجارية.

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