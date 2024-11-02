إصابة 4 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص، في مشاجرة بين عائلتين بمركز الفشن محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "جمال.أ.م"، 45 عامًا، مصابا بجرح قطعي بالذراع الأيسر، و نجله "محمد"، 25 عامًا، مصابا بكسر مضاعف بالذراع الأيسر، و "حسن.ش.أ"،32 عامًا، مصابا بقطع لعضلة الركبة اليسرى، وكسر بالقدم اليمنى، و"أحمد.م.أ " 30 عامًا، مصابا بجرح قطعي بالرأس، جراء مشاجرة بقرية الفنت الشرقية التابعة لدائرة المركز.

وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.