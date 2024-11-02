مصرع عامل سقط من قطار في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، جراء سقوطه من القطار على سكة حديد محطة الكراتية، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شخص إثر سقوطه من القطار في محطة الكراتية مركز قوص.

وبعد الفحص تبين مصرع "فتحي.م.ب"، يبلغ من العمر 47 عامًا، جراء سقوطه من القطار على سكة حديد قرية الكراتية في مركز قوص، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.