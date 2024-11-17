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غيوم وصقيع.. موجة طقس سيئ تضرب كفر الشيخ -صور

04:39 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ بوجود غيوم وسحب محملة بالأمطار في السماء مصحوبة برياح وموجة صقيع.

وتساقطت أمطار خفيفة على المدن والمراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط، دون تأثير على حركة السير.

ووجه اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الأجهزة المعنية، ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس.

الطقس كفر الشيخ الطقس السيئ أمطار
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