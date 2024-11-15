محافظة الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخضار فى المنصورة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية بمدينة المنصورة للوقوف على أسعار السلع ومدى التزام البائعين بالبيع بأسعار مخفضة.

شملت جولة محافظ الدقهلية منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع عبد السلام عارف،ومنفذ ضد الغلاء بشارع الجيش، ومنفذ شارع قناة السويس للاطمئنان على أسعار البيع المخفضة،واستمع لآراء المواطنين في المنافذ.

واستدعى محافظ الدقهلية، العقيد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، ووجه بالتنسيق مع مديرية التموين، وتكثيف الرقابة على الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع، وصلاحيتها للتناول حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة وحركة السير وعدم وجود إشغالات بالطريق العام ،شملت شارع الجمهورية والمشاية والجلاء وبورسعيد وعبد السلام عارف وقناة السويس وغيرها.

ووجه مرزوق رئيس حي شرق وغرب المنصورة بالمتابعة الدائمة لحالة النظافة بالشوارع ورفع أي تجمعات قمامة أولا بأول ومنع وجود اشغالات تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالشوارع.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار جولاته المفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها وإعلان الأسعار.