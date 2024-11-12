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أسرة داخل خيمة في مكان مهجور بالدقهلية وقرار عاجل من المحافظ

04:56 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير الحماية الاجتماعية لأسرة "بلا مأوى" متواجدة بمنطقة أبو الليل بمدينة المنصورة، وذلك بعد قيام حملة بإزالة كيانات تجميع الخردة واكتشاف وجود أسرة داخل خيمة بلا مأوى.

ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاق الأبناء بمراحلها التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية.

من جانبه نسق رئيس حي غرب بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والتوجه لمكان تواجد الأسرة في مكان مهجور بمنطقة أبو الليل بالمنصورة، وبدراسة الحالة تبين أن محل ميلاد الأسرة هو محافظة سوهاج وجاءت للإقامة منذ فترة بإحدى قرى المحافظة وتتكون من الجد وابنته التي توفى زوجها وتركها مع أربع بنات.

وقامت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية واتخاذ اللازم وتقديم الدعم الكامل للأسرة من مستلزمات وقامت بتجهيز شقة سكنية لإقامتهم بإحدى قرى مركز المنصورة ، وتجهيزها بما تحتاجه من أثاث ومن وسائل الاستضافة والإعاشة،مع متابعة الحالة بصفة دورية، وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة.

اللواء طارق مرزوق الدقهلية أسرة داخل خيمة
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