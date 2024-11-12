خلال 3 أشهر.. استقبال مليون و80 ألف حالة بمستشفيات الدقهلية

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الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن مستشفيات الدقهلية استقبلت نحو مليون و80 ألفا و887 حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجارى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، اليوم، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 290 ألفا، و330 حالة، فى حين تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية 790ألفاً من بينهم 719 ألف حالة بالعيادات الصباحية ونحو 71 ألفاً بالمسائية.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء نحو 7130 عملية فى حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمستشفيات ميت غمر رمد المنصورة وبلقاس ما يقارب 567 عملية.

ولفت مدكور أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقة بمستشفيات السنبلاوين و أجا و الجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والاوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب .

واستطرد أنه تم إجراء 120 ألف جلسة غسيل كلوي في حين بلغ عدد حالات الولادة 1272 من بينها 483 حالة ولادة طبيعية، مشيرا أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 159ألفاً.

وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 200 جولة تفقدية خلال 3 أشهر تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات أداء المضادات الحيوية ودعم عمل فرق مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات علاوة على الاجتماع مع رؤساء الأقسام لمناقشة السلبيات والتوجيه بالحلول.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس، طلخا , شبراهور , الكردي والمنزلة ، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف دكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، و دكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدارة.