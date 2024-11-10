محافظ المنيا: حياة كريمة تهدي عروس الصعيد مشروعات خدمية جديدة قريباً

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة تنموية بفضل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية لأهالي القرى. وأن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات المنتهية إلى الخدمة، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، لما لهما من أثر مباشر على حياة المواطنين تزامناً مع بدء أعمال المرحلة الثانية لحياة كريمة داخل 102 قرية في مركزي سمالوط وبني مزار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه المحافظ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، واستعرض الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز للمشروعات المدرجة في المبادرة، موجهاً بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت التي يتم الانتهاء منها، لضمان استفادة أهالي القرى المستهدفة من هذه المشروعات الحيوية.

كما أشار المحافظ، إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تنفذ حالياً في مركزي سمالوط وبني مزار، بهدف تحسين مستوى المعيشة وخلق واقع تنموي جديد شامل ومستدام، مؤكداً أن جولاته الميدانية تتواصل لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، تحقيقاً لأهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وعدد من رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات، وممثلي الشركات والجهات المشاركة، إلى جانب المهندس أحمد عاطف، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة “حياة كريمة” بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت الانتهاء من 3209 مشروعات في 28 قطاعاً، لخدمة نحو 3 ملايين مواطن في 192 قرية ضمن 5 مراكز مستهدفة، كما يجري حالياً تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة نحو 1.5 مليون مواطن