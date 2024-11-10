جمارك شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول

جنوب سيناء- رضا السيد:

أحبطت الإدارة الثانية بمطار شرم الشيخ، برئاسة محمد يوسف عبد النبي، مدير جمرك تفتيش الركاب، محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار شارل ديجول بباريس على رحلة طائرة إيزي جيت القادمة من باريس، اشتبه مأمور الجمرك المكلف بالعمل باللجنة الجمركية في راكب لبناني الجنسية خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray ، وتبين وجود أجسام معتمة متكررة.

وقرر رئيس القسم تفتيش حقائب الراكب، وأسفر التفتيش عن وجود 9 علب ترامادول، داخل كل علبة 2 شريط بكل شريط 10 أقراص، بإجمالي 180 قرص ترامادول بين طيات الملابس.

وقرر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع بجنوب سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2025.