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محافظ جنوب سيناء يكرم سفير مصر في أثينا

10:36 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

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جنوب سيناء - رضا السيد:

كرم الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، السفير المصري في أثينا عمر عامر، وأهداه درع المحافظة، تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم زيارة المحافظ لليونان، وتنظيم عدة لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين والمستثمرين وكبرى الشركات السياحية، مما سيسهم في تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين الجانبين.

جاء هذا التكريم خلال ختام زيارة المحافظ الرسمية إلى اليونان التي هدفت إلى التعاون السياحي والاستثماري لتعزيز مكانة المقاصد السياحية في جنوب سيناء.

ووجه المحافظ، الشكر إلى السفير المصري على حسن ترتيب الزيارة، و حرصه علي التعاون الدائم و الوثيق.

وأشار المحافظ، إلى أهمية هذه اللقاءات التي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الترويج للسياحة المصرية، خاصة مدينة سانت كاترين التي تشهد تطورات كبيرة ضمن مشروع “التجلي الأعظم”، والذي يهدف إلى تحويل المدينة إلى مقصد سياحي عالمي يجمع بين السياحة الروحانية والثقافية والبيئية.

خالد مبارك جنوب سيناء أثينا
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