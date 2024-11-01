بالصور- ندوات للتوعية بأضرار زواج الأقارب في بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتقديم ندوات لتوعية المواطنين.

قال مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى تنظيم 3 ندوات للتوعية بأضرار زواج الأقارب وأهمية التربية الإيجابية، بمدينة أبو رديس، بهدف تقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، وذلك من خلال تجنب زواج الأقارب، مما يسهم في حماية الفرد والأسرة والمجتمع من مشكلات صحية ومعنوية ومادية مستقبلًا.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه يجري تنظيم ندوات بالمدارس لتثقيف الطلاب، ومنها توعوية حول حق الفتاة في التعليم بإدارة طور سيناء التعليمية، وتناولت الندوة أهمية دور التعليم في تمكين المرأة ودوره في اكتسابها النضج العقلي، ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها، وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار، للنهوض بدورها المحوري في بناء الأسرة.

وأكد أنه يجري تنظيم هذه الندوات في إطار حرص الدولة على تمكين المرأة من المشاركة في كافة المجالات، وتقديم كافة سبل الدعم لما لهن دورًا كبيرًا في بناء المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.