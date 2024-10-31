إصابة 6 سيدات إثر سقوط "أسانسير" بهن في المنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيبت 6 سيدات بكسور متنوعة، إثر سقوط أسانسير برج سكني، صباح اليوم الخميس، بمدينة بني مزار محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، تلقت بلاغاً يفيد سقوط أسانسير برج سكني كائن بشارع بورسعيد، بسبب حدوث عطل فني مفاجئ.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى سحب الأسانسير، وتبين إصابة 6 سيدات، هن: علياء محمد عبدالرحمن، 21 سنة، طالبة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجورية حمود محمد، 5 سنوات، مصابة بكسر بالساقين، وشيماء محمد عبدالرحمن، 16 سنة، طالبة، مصابة بكسر في عظمة الفخذ.

كما أصيبت: مريم إبراهيم أحمد، 15 سنة، طالبة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، سعاد عبدالرحمن عثمان، 47 سنة، ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومها خلف عبدالفتاح، 32 سنة، ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابات إلى مستشفى مطاي المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، مع استدعاء مالك البرج والشركة المنفذة لأعمال الأسانسير.