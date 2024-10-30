فوز رزق الطرابيشي برئاسة نقابة الصحفيين بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، نتائج فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي على منصب رئيس النقابة، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية 3 مرشحين، وعلى عضوية المجلس 6 مرشحين.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات على مقعد النقيب عن فوز رزق الطرابيشي بعدد 83 صوتًا متفوقًا على منافسه شوكت سعد الذي حصل على 43 صوتًا، بعد جولة إعادة بين المرشحين.

وفاز بمقاعد عضوية المجلس بعد حصولهم على أعلى الأصوات كل من رامي ياسين بعدد 101 صوت، بسمة الشحات بعدد 93 صوتا، وخالد الأمير بعدد 70 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 149 صوتًا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ 190 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 145 صوتًا والباطلة 4 أصوات.

وأعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إجراءات العملية الانتخابية حيث تتولى هيئة النيابة الإدارية الإشراف على عملية الفرز والتصويت وإعلان النتيجة.