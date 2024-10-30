إعلان

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

04:15 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 4 أشخاص، بإصابات مختلفة بالجسد، في حادث تصادم سيارتي أجرة "ميكروباص" في نزلة الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور في محافظة المنوفية.

وتلقى مديرية أمن المنوفية إخطارًا بالواقعة، وتقرر نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشف مصدر طبي مسؤول لموقع "مصراوي"، أن المصابين هم: "إبراهيم محمود حلوة" 27 عامًا، مُصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن والساق الايسر، "عبد الناصر محمد سلامة" 58 عامًا، مُصابًا باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر، "عبد الحميد عبده عبد الحميد" 30 عامًا، مُصابًا اشتباه كسر بالفك السفلي وما بعد الارتجاج، و"إسلام عبد الناصر محمد سلامة" 27 عامًا، مُصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى.

المنوفية ميكروباص مركز الباجور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كان راكب موتوسيكل.. مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بأسوان

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة