إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 4 أشخاص، بإصابات مختلفة بالجسد، في حادث تصادم سيارتي أجرة "ميكروباص" في نزلة الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور في محافظة المنوفية.

وتلقى مديرية أمن المنوفية إخطارًا بالواقعة، وتقرر نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشف مصدر طبي مسؤول لموقع "مصراوي"، أن المصابين هم: "إبراهيم محمود حلوة" 27 عامًا، مُصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن والساق الايسر، "عبد الناصر محمد سلامة" 58 عامًا، مُصابًا باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر، "عبد الحميد عبده عبد الحميد" 30 عامًا، مُصابًا اشتباه كسر بالفك السفلي وما بعد الارتجاج، و"إسلام عبد الناصر محمد سلامة" 27 عامًا، مُصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى.