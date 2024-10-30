العثور على جثة فتاة مدفونة في أرض فضاء بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

عثر رجال الشرطة في السويس، على جثة لفتاة مدفونة في قطعة أرض فضاء، بنطاق حي فيصل بالسويس.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة مدفونة بأرض فارغة، بعد محطة الوقود بمنطقة التوفيقية، قبل كلية الطب، وانتقلت قوة من مباحث قسم فيصل لموقع البلاغ.

وأفادت المعاينة ومناظرة الجثمان أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر، ووجود شبهة جنائية وراء وفاتها، وأن الدفن بمكان العثور عليها وغير المخصص كمدافن، غرضه إخفاء الجثمان.

وكشفت التحريات الأمنية ومراجعة بلاغات المتغيبين، أن المتوفية فتاة تدعى "ليلى .م.ج" 17 عامًا، وقررت جهات التحقيق، ونقل جثمان الفتاة لثلاجة حفظ الموتى، وانتداب الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسبب وتوقيت الوفاة.