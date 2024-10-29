تعليم جنوب سيناء تحصد المركز الثالث في مسابقة "آدم حنين" للنحت

جنوب سيناء - رضا السيد :

فازت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في النحت بمسابقة "آدم حنين" للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023 - 2024 للمرحلة الثانوية.

وقال عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم، إن المديرية حصدت خلال العام الدراسي الماضي على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في المسابقات التي تطلقها الوزارة في كافة المجالات، مؤكدا أن التعليم بالمحافظة يشهد نهضة حقيقية خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية، وذلك تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الذي يحرص على تشجيع المتميزين والمتفوقين من طلاب المحافظة.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أن الطالب مصطفى حلمي فتحي، بمدرسة الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية بطور سيناء ، حصل على المركز "الثالث" على مستوى الجمهورية بمسابقة "آدم حنين" للمرحلة الثانوية تحت إشراف نبيل إسماعيل أبو السعود، معلم المادة، وعادل أحمد، موجه الإدارة، وأمل الفحام، الموجه العام.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية،

متمنياً لهم المزيد من الإنجازات والمراكز المشرفة، مشيدا بالجهود المبذولة بتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية وإدارة طور سيناء وكل من شارك في هذه المسابقة .

وأشار إلى أنه سيري تكريم الفائزين بالمسابقة مع تكثيف الأنشطة، و نشر الممارسات الناجحة للنشاط على صفحات الإدارة وصفحة المدرسة لإظهار دور المدرسة الطبيعي كونها حاضنة ومنتجة للمواهب بكافة أنواعها.