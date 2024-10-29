بسبب الكشري.. تفاصيل حالة الـ 10 عمال المصابين بالتسمم في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية، استقرار حالة الـ 10 عمال المصابين بالتسمم إثر تناولهم وجبة كشري بعد نقلهم لمستشفى حميات بنها.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه جرى أخذ عينة من الوجبات التي جرى تناولها ويجرى حاليا تحليلها بالإضافة إلى قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالتفتيش على المحل الذي تم شراء الوجبات منه للتأكد من مدى سلامة الأغذية المتواجدة بداخله.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى حميات بنها، بوصول 10 عمال مصابين بحالات تسمم غذائي داخل مصنع الواحة بقرية شبلنجة ببنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة كلا من: "يوسف ع م"، "محمد ف ع"، "مريم ي م"، "هاجر م س"، "هند ن س"، "سلمى ا ف"، "رحمة ا ف"، "نيفين ن س"، "حميدة ع ع"، "وسام ص ا"، وجميعهم عمال بمصنع، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.