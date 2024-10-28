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مصرع شاب صدمه قطار بالقناطر الخيرية

04:25 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه صدمه قطار بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أنس. س"، 18 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب القناطر الخيرية محافظة القليوبية السكة الحديد مديرية أمن القليوبية
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