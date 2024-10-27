أماكن ومواعيد فحص المقبلين على الزواج بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأحد، أماكن ومواعيد العمل في الوحدات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الفحص للمقبلين على الزواج بالمحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وحددت المديرية 11 وحدة ومركز لإجراء فحوصات ما قبل الزواج هي "طب أسرة سان ستيفانو، طب أسرة العمراوي، مركز المندرة لطب الأسرة، طب أسرة السيوف، طب أسرة الحضرة قبلي، رعاية محرم بك، طب أسرة الأمل، رعاية طفل العامرية، وحدة العجمي البحرية، طب أسرة القبارى، المركز الصحى ببرج العرب".

ويجري استقبال الحالات طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، بالإضافة لفترة مسائية بمركز طب أسرة سان ستيفانو، مع توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من طبيب، ممرض، فني معمل .

وتهدف مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى ضمان خلو مصر من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية، وتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للأمراض الوراثية.

وتستهدف المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، حيث يتعين عليهم إجراء الفحص الطبي واستخراج الشهادة الصحية قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

وتشمل الفحوصات الكشف عن الأمراض المعدية مثل فيروس بي، فيروس سي، وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى الأمراض غير السارية مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، والسمنة. كما تتضمن الفحوصات تحاليل فصيلة الدم، Rh، والهيموجلوبين.

وفي حال اكتشاف أي أمراض، يتم توجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، مما يحد من مضاعفات الإصابة ويمنع انتقال العدوى، أما في حال كانت جميع الفحوصات سلبية، يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض.

تقدم المبادرة أيضًا خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، مع الحفاظ على الخصوصية والسرية التامة. تشمل هذه الخدمات موضوعات الزواج والصحة الإنجابية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتقديم معلومات عن الأمراض المعدية التي تنتقل جنسيًا، ووسائل تنظيم الأسرة.