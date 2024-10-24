90 لوحة فنية من إبداع 26 طفلًا مصريًا في معرض البيت الروسي بالإسكندرية

90 لوحة فنية من إبداع 26 طفلًا مصريًا في معرض البي

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتح أرسيني ماتيوسشينكو، مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية "البيت الروسي"، معرضًا فنيًا بعنوان "إبداعات طلاب ستوديو الرسم"، بمشاركة المهندس حسن وصفي، نقيب التشكيليين بالإسكندرية، والدكتورة زينب الشوربجي، مدرسة الفنون البصرية بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية.

وأكد القنصل الروسي أرسيني ماتيوسشينكو أن برامج وأنشطة البيت الروسي ترحب بالمواهب وتدعمها، مشيرًا إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تشجع الأطفال والشباب على تنمية مواهبهم.

من جهتها، أوضحت آية سالم، المشرفة على فعاليات المعرض، أن الطلاب بذلوا جهدًا كبيرًا في رسم اللوحات واختيار الألوان والأدوات، مؤكدة أنهم موهوبون رغم صغر سنهم.

وأشارت الدكتورة زينب الشوربجي إلى مشاركة 26 طفلًا مصريًا في المعرض بنحو 90 لوحة، تناولت موضوعات متنوعة مثل الطبيعة والبورتريه، مما يعكس دراسة الطلاب لمبادئ الرسم.

وأضافت أن الأطفال المشاركين تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عامًا، واستخدموا في أعمالهم ألوان الرصاص والأكريليك وتقنيات القص واللصق.