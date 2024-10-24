شاب يعود للحياة بعد توقف قلبه.. معجزة طبية في مستشفى عام بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

نجح فريق قسطرة القلب بمستشفى منوف العام في محافظة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 46 عامًا، عقب تحويله من مستشفى السادات العام بعد تعرضه لتوقف القلب بسبب ارتجاف بطيني نتيجة جلطة شديدة في السطح الأمامي لعضلة القلب.

واستقبل المستشفى الحالة على الفور وقدم الدعم اللازم لها باستخدام جهاز التنفس الصناعي، فضلاً عن التعامل مع الحالة من فريق قسطرة القلب، بقيادة الدكتور عبدالعال الخولي مدرس القلب والقسطرة الداخلية بطب الأزهر، بمساعدة الدكتورة بهاء نصار أخصائي القلب، وفنيّ وتمريض الوحدة، إذ فُتح الشريان وتركيب دعامة للمريض، ما أسفر عن استقرار العوامل الحيوية بشكل كامل بعد التدخل.

من جانبه، وجه الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر للأطباء والتمريض في قسم الرعاية المركزة بمستشفى السادات المركزي على سرعة التعامل مع الحالة بعد توقف عضلة القلب وعودة الشاب للحياة بفضل الله ثم قسم الرعاية المركزة بمستشفى منوف بقيادة الدكتور محمد سمير وقسم القسطرة القلبية تحت إشراف الدكتور عبدالحميد رحال.