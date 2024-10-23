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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

11:54 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

إسعاف أرشيفية

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أسوان - إيهاب عمران:

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل، اليوم الأربعاء اليوم الأربعاء

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "تريلا" وأخرى ملاكى بطريق أبوسمبل بعد كمين مطار أسوان الدولي، واسفر الحادث عن مصرع صاحب العربية الملاكى

، وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية

تم تحرير المحضر الازم، واخطرت النيابة للتحقيق

مصرع شخص فى حادث تصادم حادث تصادم سيارتين بأسوان تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل تصادم بين سيارة تريلا وملاكى
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