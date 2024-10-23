بإجمالي 970 عامل وسائق.. "الدقهلية" تعلن بدء عمل 3 شركات نظافة بالشوارع والميادين

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إطلاق عمل 3 شركات نظافة جرى التعاقد معهم لكنس ونظافة ورفع مخلفات القمامة بنطاق حي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا.

وقال بيان محافظة الدقهلية، إن اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، دشّن وبدأ تكليف شركات النظافة التي تم التعاقد معها بإجمالي عمال بلغ 970 عامل نظافة وسائق (370 عامل و60 سائق) لخدمة كنس ونظافة الشوارع والميادين.

من جانبه، قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن نظافة الشوارع والميادين بالمدن والمراكز تأتي على رأس الأولويات لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية في شرق وغرب المنصورة، وطلخا، وعضوية المختصين، لمراقبة تنفيذ التعاقدات مع الشركات المذكورة وذلك لتحسين مستوى أداء النظافة حتي يشعر المواطن بالتغيير.

فيما أوضح محمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه جرى التنسيق مع أحمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة طلخا، لتنفيذ التعاقدات مع الشركات بنطاق حي غرب المنصورة وشرق المنصورة وطلخا، لافتا إلى أنه يتم العمل على مدار الثلاث ورديات طوال الـ 24 ساعة، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى خدمات النظافة وجمع المخلفات وتحسين الصورة البصرية والقضاء على مشكلة وجود القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية.