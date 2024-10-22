مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:



لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 3 آخرين بجروح وكسور متنوعة، إثر انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانقلاب تروسيكل بالقرب من قرية كفر مهدي بالظهير الصحراوي الغربي، ووجود حالة وفاة و3 إصابات.



انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع " ص م ح" 32 سنة، عامل، وإصابة 3 آخرين من مستقلي التروسيكل، جميعهم يقيمون قرية كفر مهدي، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى العدوة المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة للسرعة الزائدة من قبل السائق.







