قرار رسمي.. المصري يخوض مبارياته على ستاد السويس الجديد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن النادي المصري، اليوم الاثنين، عن أنه تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد وذلك عدا مبارياته مع الأندية الجماهيرية.

وأشار النادي، في بيان له، إلى أن المباريات الجماهيرية أمام أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة، سيحدد الملعب الذي يستضيفها من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.