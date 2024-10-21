يومان في ظلمات البحر.. انتشال جثمان غريق الساحل الشمالي -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين في الإسكندرية، اليوم الاثنين، جثمان شاب بعد يومين من غرقه أثناء الاستحمام بشاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ مجاور لقرية فينوس 1 بالكيلو 49.5 بطريق مطروح الساحلي.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "هشام فوزي بهي الكلاف" 26 سنة، مقيم عزبة الكلاف بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليها.

وأشار إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إلى أنه عثر على الجثمان طافيًا على سطح المياه على بعد كيلومتر من موقع الغرق وجرى نقله إلى المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.