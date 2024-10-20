إحالة سائق للمفتي بتهمة قتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها في شبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، قرارًا بإحالة أوراق سائق إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في جريمة قتله سيدة مسنة وسرقة مصوغاتها الذهبية، وإشعال النار في منزلها وجسدها بقرية القشيش في شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وتم تحديد اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفى، وعلاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وبأمانة سر كمال حلمي جاويش.

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 8950 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1182 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، وُجِّهت التهمة إلى المتهم "محمد أ. أ."، البالغ من العمر 33 عامًا، ويعمل سائقًا، بأنه في يوم 30 ديسمبر 2023 قتل المجني عليها "نوال ح." عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة أثناء سرقته متعلقات المجني عليها من مسكنها. وحينما رآها استل سكينًا ووجه لها عدة طعنات أودت بحياتها، كما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، إذ أشعل المتهم النار عمدًا في منزل المجني عليها بقرية القشيش. وبحسب تحقيقات الأدلة الجنائية، كان هدف الجاني من إشعال الحريق إخفاء معالم الجريمة وتسهيل السرقة.

كما تضمنت المسروقات مصوغات ذهبية، خاتم فضة، مبلغًا نقديًا، وهاتفًا محمولًا. وأكد أمر الإحالة أن المتهم كان يحمل سلاحًا أبيض (سكين) دون ترخيص.