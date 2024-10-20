بالصور.. جولات ميدانية لضمان تطبيق أسعار المواصلات الجديدة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

يواصل رؤساء مراكز ومدن أسوان، المرور الميدانى اليومى على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام سير العمل، وتطبيق الأسعار والتعريفة الجديدة التى جرى إقرارها عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتشديد الرقابة من كافة الجهات المختصة لتنفيذ التعليمات الهادفة لعدم السماح بأى محاولات لاستغلال المواطنين، والمواجهة الحازمة لسائقى سيارات السيرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها، وإلزامهم بتركيب هذه التعريفة على زجاج السيارة.

كما كلف بزيادة البنرات التوضيحية داخل كل موقف بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن، وهو الذي يتطلب من المواطنين الإبلاغ عن أى تجاوزات يتم رصدها فى رفع قيمة التعريفة لسرعة التدخل واتخاذ اللازم.