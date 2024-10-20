من 224 إلى 49 طالبًا.. تعليم القليوبية تحقق انخفاضًا في كثافة الفصول

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن القليوبية كان لها تجربة مميزة وحظيت بإشادة وزارة التربية والتعليم في تقليل كثافة الفصول وذلك من 224 إلى 49 طالب داخل الفصل الواحد.

وأشارت وكيل الوزارة، خلال مشاركتها في المجلس التنفيذي للقليوبية برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى أن الكثافة داخل الفصول كانت تتراوح بين 206 و 218 و224 طالبا بالفصل الواحد قبل تنفيذ التجربة، وجرى تنفيذ فكرة استغلال الفراغات بفصول وأماكن بديلة واستخدامها كفصول تعليمية، واستغلال الجمعيات الأهلية والفصول الموجودة بها في بعض الإدارات والتعاون مع الأزهر واستخدام المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى تقسيم بعض المدارس إلى فترتين، واستخدام حلول وزارة التربية والتعليم من خلال سد العجر للمعلمين على 3 مستويات، الأول معلم الفصل الأصلي يعمل حصص بزيادة بالأجر، و الاستعانة بمدرسين محالين على المعاش، الاستعانة بشباب الخريجين بضوابط معينة تخصصات.

وأوضحت وكيل الوزارة، أنه أصبحت الكثافة الآن متوسط 49 طالب داخل الفصل، باستثناء 5 مدارس بالخانكة الكثافة "54،53،58"طالب داخل الفصل ومدرسة واحدة بالقناطر الخيرية.

وطالب المحافظ خلال جلسة المجلس بإعداد مؤشرات خاصة بالعمل بالخطة الاستثمارية تراعي ظروف المحافظة وطبيعة العمل وعمل إجراءات تصحيحية لتدارك الأخطاء.

وأمر بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية لعمل حلول خارج الصندوق لتعظيم الاستفادة من موارد مديرية الطب البيطري للتوازن بين المصروفات.