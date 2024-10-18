محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل النقل بالمحافظة، بما يشمل خطوط السرفيس، التاكسي، وسيارات الأجرة التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى.

جاء ذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار.

وأوضح المحافظ أن اجتماعًا عُقد مع الجهات التنفيذية المعنية، مثل المرور، المواقف، التموين، ومباحث التموين، لدراسة نسبة الزيادة في الأجرة، بحيث تتناسب مع مسافة كل خط وعدد الرحلات، لضمان تحقيق العدالة.

كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التعريفة على الخطوط المشتركة.

ووجّه المحافظ جميع الجهات المختصة، بما في ذلك المرور والوحدات المحلية، بضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل مواقف السيارات.

كما تم التأكيد على وضع لافتات توضح قيمة الأجرة وخطوط السير في كل موقف، بالإضافة إلى لصق استيكرات على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لضمان إطلاع المواطنين على التعريفة الرسمية وتوعيتهم بها.