رغم المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، والتي يصر خلالها الجانب الأمريكي على إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، توقيع طهران وموسكو مذكرة تفاهم بقيمة 25 مليار دولار للتعاون في المجال النووي.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، جرى توقيع الاتفاق خلال المؤتمر العلمي والعملي عبر الإنترنت تحت عنوان "التعاون الروسي الإيراني في عالم متغير"، والذي عُقد أمس الأربعاء في موسكو، بتنظيم مشترك بين معهد دول الكومنولث (CIS) ومركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن المؤتمر شهد مشاركة كاظم جلالي، سفير إيران لدى روسيا، وكونستانتين فيودوروفيتش النائب الأول لرئيس لجنة شؤون دول الكومنولث، وسعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني، ومحمد كاظم سجاد بور الدبلوماسي الإيراني السابق، إلى جانب عدد من المفكرين من البلدين.