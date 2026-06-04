قال الحرس الثوري الإيراني، إنه لن يتحقق أي هدوء في منطقة الشرق الأوسط ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان اليوم الخميس، أن تدخلات النظام الأمريكي بذريعة إرساء السلام بالمنطقة لم تسفر إلا عن مزيد من الجرائم والإبادة في لبنان.

وأكد الحرس الثوري، أن شرط إيران الأساسي لقبول وقف إطلاق النار بالحرب الأخيرة كان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات.

وشدد الحرس الثوري الإيراني، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري والانسحاب سريعا إلى ما وراء الحدود الدولية.

وطالب الحرس الثوري الإيراني، من إسرائيل أن تعترف بسيادة لبنان ووحدة أراضيه.