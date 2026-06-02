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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع عراقجي وويتكوف تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

كتب : وكالات

09:48 م 02/06/2026 تعديل في 09:48 م

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع عراقجي وويتكوف تطورا

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قالت وزارة الخارجية المصرية، إنه جرى اتصالان هاتفيان اليوم الثلاثاء، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الاتصالين تناولا تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث تم تبادل الرؤى حول سبل دفع المسار التفاوضي، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تسهم في خفض التوتر بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي جدد خلال الاتصالين أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل لحل توافقي للأزمة، مؤكدا استمرار مصر في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتسوية تراعي شواغل كافة الأطراف تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

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