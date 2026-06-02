خفضت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بشكل كبير عدد حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، حيث خفضته إلى 116 حالة من أكثر من 900 حالة، مع تأكيد 330 حالة إجمالاً.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه حتى 31 مايو الماضي، تم تسجيل 116 حالة مشتبه بها بالفيروس القاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ906 حالات كانت مسجلة في أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إنه في حين تم تأكيد بعض الحالات المشتبه بها، فقد جرى استبعاد العديد من الحالات الأخرى بعد أن تبين أنها أمراض مختلفة أو حالات حمى غير مرتبطة بفيروس إيبولا.

وأضاف ليندماير، أن انخفاض عدد الحالات قد يساعد في جهود الاستجابة، إلا أن الأطباء العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي المرض يرون أنه كان ينبغي التوصل إلى هذه النتائج في وقت مبكر.

وأكد ليندماير، أنه رغم ذلك إلا أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال قائمة أمام السيطرة على التفشي.