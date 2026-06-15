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المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يُصدر بيانًا للشعب بعد إعلان الاتفاق مع أمريكا

كتب : وكالات

04:31 ص 15/06/2026

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

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أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فجر اليوم الاثنين، بيانا هاما عقب إعلان الاتفاق مع واشنطن.

جاء في البيان: "إلى أبناء الشعب الإيراني الشريف، تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه في ظل التوجيهات الحكيمة لزعيمها الشهيد، قد رسخت تفوقها في مواجهة العدو الأمريكي الصهيوني".

وأضاف البيان: "تحت تدابير القيادة الرشيدة للنظام الإسلامي، ودعم أبناء الشعب كافة، والجهود الجهادية لرجال الإسلام البواسل، وبناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، نجحت في اللمسات الأخيرة على نص مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، في مساء يوم 14 يونيو، بعد جولة من المفاوضات الشاقة والمكثفة التي استمرت لعدة أشهر".

تابع: "بناء على التوافقات التي تم التوصل إليها، تنتهي الحرب والعمليات العسكرية في كافة الجبهات، بما في ذلك لبنان، بشكل فوري ودائم اعتبارا من هذه الليلة علاوة على ذلك، ينتهي الحصار البحري المفروض على إيران فورا وبشكل كامل".

وأشار البيان إلى أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه يوم الجمعة الموافق 19 يونيو.

واختم البيان: "تُرجأ المفاوضات الرامية للتوصل إلى الاتفاق النهائي إلى ما بعد تنفيذ الطرف الآخر التزاماته بموجب مذكرة التفاهم، هذا وتُعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر".

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب، وفقا لروسيا اليوم.

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