أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق الذي ستوقعه الولايات المتحدة مع إيران بمثابة جدار منيع ضد امتلاكها سلاحًا نوويًا، مشددًا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدًا، وأن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد، إن كذب السيناتور جاك ريد، الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، عندما زعم أن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة للتو ليس بجودة ما وصفه بكارثة الرئيس الأسبق باراك أوباما المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف ترامب "أن جاك ريد إما محتال صريح أو غير كفؤ، مشيرًا إلى أن اتفاق أوباما كان بمثابة طريق لإيران لامتلاك سلاح نووي، بكل ما فيه من أموال، واصفًا إياه بأنه من أسوأ وأغبى الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق".

وأشار ترامب، إلى أن اتفاق إدارته الآن هو جدار منيع ضد امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وهو النقيض تمامًا لاتفاق أوباما، مطالبًا بعزل جاك ريد.

وفي منشور آخر، قال ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويا أبدا، وسيُفتح مضيق هرمز للتجارة قريبا جدا.