رئيس الصومال يستقبل الحكم الصومالي عمر أرتان

استقبل رئيس الصومال حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، الحكم الصومالي عمر أرتان، عقب وصوله إلى مدغشقر بعدما رفضت الولايات المتحدة دخوله لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وحرص الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء على استقبال الحكم دعما له ولموقفه، وذلك بعد رفض دخوله الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في إدارة مباريات ضمن بطولة كأس العالم 2026.

وكانت السلطات الأمريكية قد منعت عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب ارتباطات مزعومة بجماعات إرهابية، وفقاً لما أعلنته الحكومة الأمريكية.

وفي وقت سابق، وأكد الحكم الصومالي، أنه خضع لمقابلة مطولة مع سلطات الهجرة استمرت 11 ساعة قبل أن يمنع من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

وقال أرتان في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء، "أشعر بخيبة أمل كبيرة. أنا مجرد حكم يسعى لتحقيق حلمه - أكبر حلم في حياتي - وهو المشاركة في كأس العالم".

ولم تصدر سلطات الهجرة الأمريكية أي سبب لترحيل أرتان، لكن الصومال إحدى الدول المدرجة على قائمة حظر السفر التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانًا بشأن القرار جاء فيه: "يؤكد الفيفا أن الحكم عمر عبد القادر أرتان لن يتمكن من التدريب أو التحكيم في بطولة كأس العالم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة. الفيفا غير معنية بإجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرة، وقد أُبلغت من قبل السلطات بأن وضع أرتان لن يتغير في الوقت الحالي".