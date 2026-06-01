في إطار ما شهدته الساعات الأخيرة من تصعيد إسرائيلي خطير في لبنان، تتجه الأوضاع الميدانية والسياسية نحو مزيد من التعقيد، مع توسع دائرة المواجهات وتداخل المسارات العسكرية والدبلوماسية في الإقليم، وتأتي الضربات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وما رافقها من أوامر عسكرية مباشرة باستهداف مواقع تابعة لحزب الله، لتعيد تسليط الضوء على هشاشة التهدئة، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

ضربات إسرائيلية مباشرة في قلب الضاحية الجنوبية

في وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إصدار توجيهات مباشرة للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.

وجاء القرار في بيان مشترك برر فيه نتنياهو وكاتس هذه العمليات بما وصفاه بالانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت مدناً ومواطنين داخل إسرائيل، وفق ما زعم في البيان الإسرائيلي.

عراقجي يربط الهدنة بجبهات متعددة بينها لبنان

في المقابل وتعليقًا على التطورات الأخيرة في لبنان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لا يقتصر على مسار واحد، بل يشمل جميع الجبهات الإقليمية، بما في ذلك لبنان.

وأوضح عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن أي انتهاك في أي جبهة يُعد خرقاً شاملاً لوقف إطلاق النار، محمّلاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية ما وصفه بـ"العواقب".

For immediate attention:



The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.



Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.



The US and Israel are responsible for the consequences of any violation. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

حركة نزوح عقب التصعيدات الإسرائيلية

وعقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إصدار أوامر إلى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات على المنطقة، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، الإثنين، حركة نزوح ملحوظة ما دفع أعدادًا من السكان إلى مغادرة مواقعهم خشية التعرض للغارات.

وأظهرت مقاطع متداولة ازدحامًا كبيرًا على الطرقات المؤدية إلى خارج الضاحية الجنوبية، ما عكس حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون خوفًا من القصف الإسرائيلي.