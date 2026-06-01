التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت تهديد مباشر لأمن المنطقة

كتب : محمد جعفر

12:57 م 01/06/2026

مجلس التعاون الخليجي

أدان مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويعكس استمرار التوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية خلال الفترة الحالية.

انتهاك للسيادة والقانون الدولي

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان صحفي، إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على الكويت تمثل سلوكاً غير مسؤول وانتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة، كما تعد خرقاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى موقفاً موحداً وثابتاً في دعم الكويت، مشدداً على أن أمن الدولة الخليجية جزء لا يتجزأ من أمن منظومة المجلس، وأن أي تهديد يستهدفها يعد تهديداً لبقية دول المجلس.

دعم كامل للإجراءات الكويتية

وأوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون تدعم بصورة كاملة جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها الكويت من أجل حماية أمنها والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً استمرار التضامن الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية التي تتعرض لها الدولة.

