أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على برج اتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية.

قال في بيان: "إنه عقب الاعتداء الذي نفذه الجيش الأمريكي المتغطرس قبل ساعة على برج اتصالات في جزيرة سيريك الواقعة في محافظة هرمزجان، استهدف مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري القاعدة الجوية التي انطلق منها هذا الاعتداء، وتم تدمير الأهداف المحددة مسبقا".

وحذرت القوة الجوفضائية للحرس الثوري، من أنه في حال تكرار أي اعتداء، فإن الرد سيكون مختلفا تماما، وستتحمل الإدارة الأمريكية المتغطرسة وقاتلة الأطفال المسؤولية الكاملة عن ذلك، وفق ما جاء في البيان، بحسب روسيا اليوم.