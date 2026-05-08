الصحة العالمية: جميع الذين غادروا السفينة الموبوءة لا تظهر عليهم أعراض "هانتا"

كتب : وكالات

06:53 م 08/05/2026 تعديل في 07:21 م

السفينة إم في هونديوس

قالت مسؤولة فنية في منظمة الصحة العالمية إن جميع الركاب الذين غادروا على متن السفينة إم في هونديوس لا تظهر عليهم حاليًا أي أعراض لفيروس هانتا.
وقالت ليجاند، المسؤولة عن تتبع المخالطين، في بيان اليوم الجمعة: "سيطلب منهم قياس درجة حرارتهم يوميًا لمدة 42 يومًا".

وأضافت ليجاند: "كما سيطلب منهم فحص أنفسهم يوميًا بحثًا عن أعراض أخرى مثل الشعور بالمرض أو الصداع، وسيتم تزويدهم برقم هاتف للتواصل".
وأشارت إلى أنه في حال شعورهم بالمرض، فإن الأمر متروك للسلطات الوطنية لتحديد الجهة التي سيتوجهون إليها لاحقًا.

