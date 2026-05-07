أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن الولايات المتحدة تؤمن بحرية الملاحة باعتبارها ضرورة أساسية لجميع اقتصادات العالم، محذرا من أن أي انتهاك لهذا المبدأ يمثل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الدولي.

وأوضح المندوب الأمريكي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، أن الأفعال الإيرانية في مضيق هرمز تمثل انتهاكا لقرارات دولية، مشددا على ضرورة التزام طهران بالقانون الدولي.

ودعا المندوب الأمريكي، إيران إلى إزالة الألغام والكف عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التراجع عن فرض أي رسوم عبور على السفن.

وأشار المندوب الأمريكي، إلى أن قيام إيران بتلغيم مضيق هرمز وفرض رسوم على المرور البحري يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدًا أن حرية الملاحة يجب أن تبقى مصونة دون أي تهديدات أو قيود.