إعلان

مندوب أمريكا بالأمم المتحدة: تهديد الملاحة في مضيق هرمز انتهاك للقانون الدولي

كتب : وكالات

09:35 م 07/05/2026 تعديل في 09:53 م

المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن الولايات المتحدة تؤمن بحرية الملاحة باعتبارها ضرورة أساسية لجميع اقتصادات العالم، محذرا من أن أي انتهاك لهذا المبدأ يمثل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الدولي.

وأوضح المندوب الأمريكي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، أن الأفعال الإيرانية في مضيق هرمز تمثل انتهاكا لقرارات دولية، مشددا على ضرورة التزام طهران بالقانون الدولي.

ودعا المندوب الأمريكي، إيران إلى إزالة الألغام والكف عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التراجع عن فرض أي رسوم عبور على السفن.

وأشار المندوب الأمريكي، إلى أن قيام إيران بتلغيم مضيق هرمز وفرض رسوم على المرور البحري يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدًا أن حرية الملاحة يجب أن تبقى مصونة دون أي تهديدات أو قيود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة ضيق هرمز إيران وأمريكا المندوب الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كارثة داخل شقة بالخصوص.. الكلور يتحول إلى غاز سام ويصيب أسرة بالاختناق
حوادث وقضايا

كارثة داخل شقة بالخصوص.. الكلور يتحول إلى غاز سام ويصيب أسرة بالاختناق
طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر
زووم

طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر
"هاني شاكر كان يصلي ولم يتعاطى المحرمات".. خالد الجندي يكشف أسرار أمير
زووم

"هاني شاكر كان يصلي ولم يتعاطى المحرمات".. خالد الجندي يكشف أسرار أمير
تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
علاقات

تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات قرب بندر عباس في جنوب إيران
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات قرب بندر عباس في جنوب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر