نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، أن السعودية والكويت رفعتا القيود المفروضة على استخدام الجيش الأمريكي لقواعدهما العسكرية ومجالهما الجوي، والتي كانت قد فرضت عقب بدء العملية الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن القرار يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لاستئناف عملية مرافقة السفن التجارية بحماية بحرية وجوية، والتي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفتها بعد 36 ساعة فقط من انطلاقها خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتطلع حاليا إلى إعادة تشغيل العملية، المعروفة باسم مشروع الحرية، بهدف تأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، رغم أنه لم يتضح بعد موعد استئنافها بشكل رسمي.

أشار مسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، إلى جدول زمني قد يبدأ في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وبحسب وول ستريت جورنال، أن العملية العسكرية ضد إيران تسببت في أكبر خلاف يشهده التعاون العسكري السعودي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وأدت إلى سلسلة من الاتصالات الهاتفية رفيعة المستوى بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما أثارت مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق الأمني طويل الأمد بين واشنطن والرياض.

ووفقًا لمسؤولين سعوديين، فإن الرياض والكويت منعتا الجيش الأمريكي من استخدام قواعدهما ومجالهما الجوي بعدما قلل مسؤولون أمريكيون كبار من أهمية الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج، والتي جاءت ردًا على العملية الأمريكية في مضيق هرمز.

كما أبدت السعودية ودول خليجية أخرى مخاوف من عدم حصولها على حماية أمريكية كافية في حال تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة.