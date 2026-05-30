إعلان

مفاوض إيراني: الاتفاق المقترح يتيح لطهران الانسحاب منه في حال أخلت واشنطن بالتزاماتها

كتب : وكالات

09:00 م 30/05/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال عضو في فريق التفاوض الإيراني إن ملف الأصول الإيرانية المجمدة لا يزال يشكل إحدى أبرز القضايا العالقة في المباحثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لن تمضي في توقيع الاتفاقية المقترحة ما لم يتم الإفراج عن جزء من أموالها المحتجزة في الخارج.

شرط إيراني قبل الانتقال للمرحلة التالية

وأضاف المسؤول الإيراني، في تصريحات صحفية، أن الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المقبلة، التي تمتد لمدة 60 يوماً، سيظل مشروطاً بقيام الولايات المتحدة بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها ضمن التفاهمات المطروحة.

بنود تتيح الانسحاب من الاتفاق

وأوضح عضو فريق التفاوض أن الاتفاق المقترح يتضمن آليات تتيح لإيران الانسحاب منه إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن هذه البنود تهدف إلى ضمان تنفيذ التعهدات بصورة عملية.

وكشف المسؤول الإيراني أن الاتفاقية المحتملة تتكون من 14 مادة رئيسية، لافتاً إلى أن كل مادة تتضمن ملاحق تفصيلية ستُناقش خلال جولات التفاوض المقبلة، في حال التوصل إلى تفاهم أولي بشأن الإطار العام للاتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأصول الإيرانية المجمدة المفاوضات الأمريكية الإيرانية الاتفاق الإيراني الأمريكي إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026
رياضة محلية

"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026
نقيب الإعلاميين يكشف لمصراوي تفاصيل فحص شكوى أشرف زكي ضد منتحل صفة إعلامي..
أخبار مصر

نقيب الإعلاميين يكشف لمصراوي تفاصيل فحص شكوى أشرف زكي ضد منتحل صفة إعلامي..
"أنجح نجم في جيله".. مظهر شاهين يوجه رسالة لـ محمد رمضان
زووم

"أنجح نجم في جيله".. مظهر شاهين يوجه رسالة لـ محمد رمضان

بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟
علاقات

بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟
إبراهيم عيسى ينتقد تصريحات حسام حسن بشأن قائمة المنتخب.. ماذا قال؟
أخبار مصر

إبراهيم عيسى ينتقد تصريحات حسام حسن بشأن قائمة المنتخب.. ماذا قال؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ركلات الترجيح تحسم لقب دوري أبطال أوروبا لـ باريس سان جيرمان