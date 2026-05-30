قال عضو في فريق التفاوض الإيراني إن ملف الأصول الإيرانية المجمدة لا يزال يشكل إحدى أبرز القضايا العالقة في المباحثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لن تمضي في توقيع الاتفاقية المقترحة ما لم يتم الإفراج عن جزء من أموالها المحتجزة في الخارج.

شرط إيراني قبل الانتقال للمرحلة التالية

وأضاف المسؤول الإيراني، في تصريحات صحفية، أن الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المقبلة، التي تمتد لمدة 60 يوماً، سيظل مشروطاً بقيام الولايات المتحدة بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها ضمن التفاهمات المطروحة.

بنود تتيح الانسحاب من الاتفاق

وأوضح عضو فريق التفاوض أن الاتفاق المقترح يتضمن آليات تتيح لإيران الانسحاب منه إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن هذه البنود تهدف إلى ضمان تنفيذ التعهدات بصورة عملية.

وكشف المسؤول الإيراني أن الاتفاقية المحتملة تتكون من 14 مادة رئيسية، لافتاً إلى أن كل مادة تتضمن ملاحق تفصيلية ستُناقش خلال جولات التفاوض المقبلة، في حال التوصل إلى تفاهم أولي بشأن الإطار العام للاتفاق.