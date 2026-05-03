إيلي كوهين: الجيش سيزيد من العمليات في لبنان.. ونسيطر حاليا على 53% بقطاع غزة

كتب : وكالات

01:15 ص 03/05/2026

إيلي كوهين

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال مقابلة مع القناة "14" العبرية، إلى الملف اللبناني وحزب الله، إذ قال إنه على الرغم من أن المسؤولين في لبنان يبدون اهتماما خفيا بضعف حزب الله وهزيمته وإدراكهم أنه في الواقع لا يمتلك القدرات الحقيقية، فإن الحكومة والجيش في لبنان يرغبان في القيام بذلك لكنهما عاجزان عن تحقيق ذلك.

وأضاف إيلي كوهين: "لذلك إسرائيل ملتزمة بمواصلة العمل المستقل"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي سيزيد من حدة العمليات في لبنان.

ورفض بشدة إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية لا تشمل نزع سلاح حزب الله، قائلا: "لا أصدق الهراء الذي روج له لابيد في الماضي والآن، لأنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إلا بنزع سلاح حزب الله".

وتطرق الوزير أيضا إلى استمرار القتال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 53% من القطاع.

وفي تقييمه، قال كوهين: "في نهاية المطاف، لا مفر من حقيقة أننا سنسيطر على كامل قطاع غزة".

وأوضح أن إسرائيل لا تعتمد على مساعدة خارجية لتفكيك حماس، إذ قال: "نرى أن هذه القوة متعددة الجنسيات لا تتشكل فعليا للقيام بعمل فعّال، ويجب أن أقول إننا لم نبن عليها آمالا أيضا"، وفقا لروسيا اليوم.

وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل لبنان قطاع غزة إيلي كوهين الحرب بين لبنان وإسرائيل

هل يساعد توقيت تناول الألياف على تحسين الهضم والشبع؟
الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
"مورينيو أقنعني".. محمد صلاح يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول معه في موسم 2013-2014
طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
