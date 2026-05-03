وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال مقابلة مع القناة "14" العبرية، إلى الملف اللبناني وحزب الله، إذ قال إنه على الرغم من أن المسؤولين في لبنان يبدون اهتماما خفيا بضعف حزب الله وهزيمته وإدراكهم أنه في الواقع لا يمتلك القدرات الحقيقية، فإن الحكومة والجيش في لبنان يرغبان في القيام بذلك لكنهما عاجزان عن تحقيق ذلك.

وأضاف إيلي كوهين: "لذلك إسرائيل ملتزمة بمواصلة العمل المستقل"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي سيزيد من حدة العمليات في لبنان.

ورفض بشدة إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية لا تشمل نزع سلاح حزب الله، قائلا: "لا أصدق الهراء الذي روج له لابيد في الماضي والآن، لأنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إلا بنزع سلاح حزب الله".

وتطرق الوزير أيضا إلى استمرار القتال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 53% من القطاع.

وفي تقييمه، قال كوهين: "في نهاية المطاف، لا مفر من حقيقة أننا سنسيطر على كامل قطاع غزة".

وأوضح أن إسرائيل لا تعتمد على مساعدة خارجية لتفكيك حماس، إذ قال: "نرى أن هذه القوة متعددة الجنسيات لا تتشكل فعليا للقيام بعمل فعّال، ويجب أن أقول إننا لم نبن عليها آمالا أيضا"، وفقا لروسيا اليوم.