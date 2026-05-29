قال مشرعون ديمقراطيون، إن المدعية العامة الأمريكية السابقة بام بوندي رفضت الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس النواب بشأن تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملفات جيفري إبستين، خلال جلسة استماع مغلقة في مبنى الكابيتول.

وأفاد المشرعون بأنها أخبرتهم أنها لن تتحدث عن ترامب خلال المقابلة التي جرت اليوم الجمعة، مشيرين إلى أنها، برفقة محامٍ من وزارة العدل، استندت إلى حقها في رفض الأسئلة بحكم أن حضورها كان طوعيا.

وقال النائب الديمقراطي ديف مين، خلال استراحة من الجلسة: "إنها مهزلة هناك. إنهم لا يجيبون على أي أسئلة".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تأتي المقابلة في إطار تحقيق يجريه أعضاء مجلس النواب حول كيفية تعامل الحكومة مع التحقيقات المتعلقة بجيفري إبستين، بما في ذلك ملف الإفراج عن الوثائق المرتبطة بالقضية.

وكانت بوندي قد أقيلت من منصبها كمدعية عامة الشهر الماضي، لكنها واجهت في شهادتها السابقة أمام الكونجرس أسئلة بشأن تعامل وزارة العدل مع القضية.

وحضر الجلسة أيضاً مسؤولون من وزارة العدل، بينما انتقد ديمقراطيون هذا الترتيب، في حين تواجد عدد من الناجين من اعتداءات إبستين خارج الغرفة للضغط من أجل استجواب أكثر دقة.