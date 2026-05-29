إعلان

هل تورط ترامب في ملفات إبستين؟.. المدعية العامة الأمريكية السابقة ترفض الرد

كتب : وكالات

09:19 م 29/05/2026

بام بوندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مشرعون ديمقراطيون، إن المدعية العامة الأمريكية السابقة بام بوندي رفضت الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس النواب بشأن تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملفات جيفري إبستين، خلال جلسة استماع مغلقة في مبنى الكابيتول.
وأفاد المشرعون بأنها أخبرتهم أنها لن تتحدث عن ترامب خلال المقابلة التي جرت اليوم الجمعة، مشيرين إلى أنها، برفقة محامٍ من وزارة العدل، استندت إلى حقها في رفض الأسئلة بحكم أن حضورها كان طوعيا.
وقال النائب الديمقراطي ديف مين، خلال استراحة من الجلسة: "إنها مهزلة هناك. إنهم لا يجيبون على أي أسئلة".
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تأتي المقابلة في إطار تحقيق يجريه أعضاء مجلس النواب حول كيفية تعامل الحكومة مع التحقيقات المتعلقة بجيفري إبستين، بما في ذلك ملف الإفراج عن الوثائق المرتبطة بالقضية.
وكانت بوندي قد أقيلت من منصبها كمدعية عامة الشهر الماضي، لكنها واجهت في شهادتها السابقة أمام الكونجرس أسئلة بشأن تعامل وزارة العدل مع القضية.
وحضر الجلسة أيضاً مسؤولون من وزارة العدل، بينما انتقد ديمقراطيون هذا الترتيب، في حين تواجد عدد من الناجين من اعتداءات إبستين خارج الغرفة للضغط من أجل استجواب أكثر دقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بام بوندي جيفري إبستين ملفات إبستين دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع
اقتصاد

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع
5 نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الولائم
نصائح طبية

5 نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الولائم
إصابة 5 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل الدير المحرق في أسيوط
أخبار المحافظات

إصابة 5 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل الدير المحرق في أسيوط
لويس إنريكي: نمتلك الخبرة الكافية لحسم نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

لويس إنريكي: نمتلك الخبرة الكافية لحسم نهائي دوري أبطال أوروبا
الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة
حوادث وقضايا

الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة