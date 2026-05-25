بعد 3 أشهر.. سفينتان محملتان بالغاز والنفط تغادران مضيق هرمز لـ باكستان والصين

كتب : وكالات

04:35 ص 25/05/2026

أظهرت بيانات شحن، أن ناقلة غاز طبيعي مسال كانت تغادر مضيق هرمز متجهة إلى باكستان اليوم الإثنين، في حين غادرت ناقلة عملاقة محملة بنفط خام عراقي متجهة إلى الصين الخليج يوم السبت بعد أن ظلت عالقة هناك لما يقرب من 3 أشهر.

وأدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، إلى تقييد الشحن عبر مضيق هرمز بشكل كبير، والذي يمر عبره عادةً حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

والسفينتان من بين عدد قليل من الناقلات العملاقة التي غادرت الخليج هذا الشهر عبر طريق أمرت إيران السفن باستخدامه.

وفي الأسبوع الماضي، أبحرت 3 ناقلات نفط عملاقة إلى الصين وكوريا الجنوبية محملة بـ6 ملايين برميل من النفط الخام.

وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فوويريت" تعبر مضيق هرمز اليوم الإثنين ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في باكستان غدا الثلاثاء.

وقامت السفينة، التي ترفع علم جزر الباهاما، بتحميل الغاز الطبيعي المسال من ميناء رأس لفان في قطر في 28 مارس تقريبا.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلرأن من المتوقع أن تصل ناقلة النفط العملاقة "إيجل فيرونا"، التي غادرت المضيق السبت، إلى ميناء نينجبو في شرق الصين يوم 12 يونيو لتفريغ حمولتها، وفقا للغد.

