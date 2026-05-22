في ظل وجود تحركات دبلوماسية تقودها باكستان في محاولة لدفع المفاوضات بين إيران وأمريكا والتوصل لاتفاق ينهي الحرب بين الطرفين، كشفت قناة العربية/ الحدث نقلا عن مصادر لها عن مسودة اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وبحسب ما أفادت به المصادر لـ"العربية/الحدث"، تتضمن المسودة 9 بنود رئيسية، أبرزها وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات، إلى جانب التزام متبادل بعدم استهداف المنشآت العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. كما تشمل البنود وقف العمليات العسكرية والحملات الإعلامية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتطرقت المسودة أيضاً التي نشرتها قناة العربية، إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان، إضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وتسوية النزاعات المحتملة. وبحسب القناة السعودية، ينص الاتفاق المقترح على بدء مفاوضات حول الملفات العالقة خلال أسبوع من إقراره، مقابل شروع الولايات المتحدة تدريجياً في رفع العقوبات المفروضة على إيران، بالتوازي مع التزام طهران بالشروط المتفق عليها.

كما شددت المسودة على الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على أن يدخل الاتفاق الأولي حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من الجانبين.

وكانت إيران قد قدمت خلال الأيام الماضية مقترحاً جديداً إلى واشنطن، تضمن مطالب سبق أن رفضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينها ملف مضيق هرمز، والتعويضات المتعلقة بأضرار الحرب، ورفع جميع العقوبات الأمريكية، إضافة إلى الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وفي السياق ذاته، سلم الوسيط الباكستاني الرد الأمريكي على المقترح الإيراني إلى طهران قبل أيام، فيما أعلنت الأخيرة أنها تدرس الرد حالياً.

مجتبى يثير غضب ترامب

ومن جانبه أفاد مصدران إيرانيان كبيران لوكالة أنباء رويترز أمس الخميس، بأن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيهًا يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج، في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام.

ووفقا لرويترز، فقد يثير هذا الأمر غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويزيد من تعقيد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وصرّح مسؤولون إسرائيليون لرويترز، بأن ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، اللازم لصنع سلاح نووي، سيتم نقله من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندًا بهذا الشأن.