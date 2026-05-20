إعلان

سفير إسرائيل بواشنطن: تصرفات بن غفير بشأن أسطول الصمود لا تمثل السياسة الإسرائيلية

كتب : وكالات

07:28 م 20/05/2026

السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، إن تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاستعراضية والمتهورة بشأن أسطول الصمود لا تمثل سياسة الحكومة وتقوض الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية.

وأكد السفير الإسرائيلي في واشنطن، في تصريحات إعلامية اليومالأربعاء، أن أي اتفاق محتمل مع إيران لا بد أن يقوم على مبدأ عدم الثقة والتحقق منه بشكل كامل.

وأكد السفير الإسرائيلي، أن أي اتفاق يسمح بمواصلة إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي واستمرار برنامجها الصاروخي سيئ.

وكان أثار بن غفير موجة انتقادات واسعة، بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسخر من نشطاء "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين لدى إسرائيل.

وظهر نشطاء أسطول الصمود، في الفيديو وهم راكعين على الأرض وأيديهم مكبلة، عقب اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن المشاركة في الأسطول بالبحر المتوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفير إسرائيل بواشنطن أسطول الصمود السياسة الإسرائيلية بن غفير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نافست آلاف الطلاب الدوليين ... طالبة مصرية تحصد جائزة التميز الطلابي بالمجر
شئون عربية و دولية

نافست آلاف الطلاب الدوليين ... طالبة مصرية تحصد جائزة التميز الطلابي بالمجر
توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري -فيديو وصور
رياضة محلية

توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري -فيديو وصور
عبداللطيف يستعرض أمام رئيس الوزراء خطة إصلاح التعليم - تفاصيل
أخبار مصر

عبداللطيف يستعرض أمام رئيس الوزراء خطة إصلاح التعليم - تفاصيل
ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك
شئون عربية و دولية

ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 0-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (0-0)