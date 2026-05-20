قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، إن تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاستعراضية والمتهورة بشأن أسطول الصمود لا تمثل سياسة الحكومة وتقوض الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية.

وأكد السفير الإسرائيلي في واشنطن، في تصريحات إعلامية اليومالأربعاء، أن أي اتفاق محتمل مع إيران لا بد أن يقوم على مبدأ عدم الثقة والتحقق منه بشكل كامل.

وأكد السفير الإسرائيلي، أن أي اتفاق يسمح بمواصلة إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي واستمرار برنامجها الصاروخي سيئ.

وكان أثار بن غفير موجة انتقادات واسعة، بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسخر من نشطاء "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين لدى إسرائيل.

وظهر نشطاء أسطول الصمود، في الفيديو وهم راكعين على الأرض وأيديهم مكبلة، عقب اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن المشاركة في الأسطول بالبحر المتوسط.