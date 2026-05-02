إعلان

لعدم تعرض سكانهم للخطر.. الجيش الإسرائيلي ينذر 9 قرى في لبنان بالإخلاء الفوري

كتب : وكالات

09:10 ص 02/05/2026 تعديل في 09:19 ص

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أصدر إنذارا لسكان 9 قرى جنوب لبنان بضرورة الإخلاء الفوري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، حبوش".

وأضاف: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

واختتم الجيش الإسرائيلي بيانه محذرا كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، فإنه يعرض حياته للخطر، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خرق وقف إطلاق النار لبنان الجيش الإسرائيلي إسرائيل حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية
رياضة محلية

ترامب: البحرية الأمريكية كانوا كالقراصنة خلال الحصار على إيران
شئون عربية و دولية

لن تتوقع فوائده.. 5 أسباب تجعل عصير البرقوق مشروبًا صحيًا يوميًا
نصائح طبية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية
رياضة محلية

ارتفاع الحرارة ورياح وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة طقس السبت
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران