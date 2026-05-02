اتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أصدر إنذارا لسكان 9 قرى جنوب لبنان بضرورة الإخلاء الفوري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، حبوش".

وأضاف: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

واختتم الجيش الإسرائيلي بيانه محذرا كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، فإنه يعرض حياته للخطر، وفقا لروسيا اليوم.